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В деле о кровавой стрельбе в Харькове произошел важный поворот: заявление прокуратуры

четверг, 13 февраля 2020, 14:32
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В Харькове задержали патрульного полицейского, который открыл огонь по человеку во время погони. В результате стрельбы пострадавший получил два огнестрельных ранения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, полицейским сообщили, что трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.

Во время погони старший лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль, но машина скрылась с места происшествия.

Полицейского задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему готовят подозрение. Также его должны отстранить от должности.

Уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве.

Ранее "Апостроф" публиковал другие подробности кровавой стрельбы в Харькове.

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