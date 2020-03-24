RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.45
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 марта

22:12
У экс-соратника Януковича заподозрили коронавирус: все подробности
22:10
Коронавирус у беременной в Ирпене: новые детали и видео с места жительства
21:38
Результат теста - позитивный: под Киевом у беременной обнаружили коронавирус
21:33
В спецодежде и с хлоркой: как хоронили в Ивано-Франковске умершую от коронавируса
20:59
Когда и как говорить с детьми про коронавирус и смерть: советы врача и психологов
20:54
Спецоперация провалилась: новые подробности ДТП и погони в Харькове за бандитом по кличке "Изот"
20:49
Карантин по-украински: эпидемиолог назвал главную опасность из-за коронавируса
20:20
Коронавирус обогатил английский язык "идиотским" словом
20:02
В Украине умер еще один человек с подозрением на коронавирус
19:50
В Харькове криминальный авторитет устроил масштабное ДТП с машинами копов: видео
19:48
Белые джинсы в тренде - модная шпаргалка, как и с чем их носить этой весной Lime
19:42
В Украине могут обязать бесплатно кормить военных: фото документа ОПУ
Все новости

Спецоперация провалилась: новые подробности ДТП и погони в Харькове за бандитом по кличке "Изот"

вторник, 24 марта 2020, 20:54
переглянути новину українською

В Харькове криминальному авторитету "Изоту", устроившему масштабное ДТП с погоней, удалось сбежать от полиции во время спецоперации по его задержанию.

Об этом сообщает NewsRoom.

"Была погоня на Алексеевке, за рулем Lexus сидел криминальный авторитет, по время погони побил пять машин, из которых четыре полицейских и одна гражданская. Заехав во двор дома по адресу Людвига Свободы, 26, ему удалось скрыться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился криминальный авторитет по кличке "Изот".

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречную полосу.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: