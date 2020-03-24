Спецоперация провалилась: новые подробности ДТП и погони в Харькове за бандитом по кличке "Изот"

В Харькове криминальному авторитету "Изоту", устроившему масштабное ДТП с погоней, удалось сбежать от полиции во время спецоперации по его задержанию.

Об этом сообщает NewsRoom.

"Была погоня на Алексеевке, за рулем Lexus сидел криминальный авторитет, по время погони побил пять машин, из которых четыре полицейских и одна гражданская. Заехав во двор дома по адресу Людвига Свободы, 26, ему удалось скрыться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился криминальный авторитет по кличке "Изот".

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречную полосу.