Где смотреть онлайн Порту - Ливерпуль: расписание трансляций

17 апреля в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов встретятся португальский "Порту" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Порту на стадионе "Драгау".

ПОРТУ - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча между португальским и английским клубами запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

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Напомним, что в первом матче "Порту" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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