Для запуска рынка земли не хватает одной вещи - Сергей Фурса

Как досрочные парламентские выборы могут повлиять на курс гривны, нужно ли Украине открывать рынок земли и какими рисками это грозит, сможет ли президент Зеленский снизить цену на газ, а также о том, как олигарх Коломойский расправляется с конкурентами, в интервью "Апострофу" рассказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital СЕРГЕЙ ФУРСА.

- Что будет с курсом гривны до конца лета?

- Гривна – валюта сезонная, и традиционно укрепляется, начиная с января по середину июля. С середины июля она начинает ослабевать и входит в другой цикл, и ослабевает уже до января. Поэтому летом мы получим точку перелома. Когда именно это случиться, никто вам не скажет, но до определенного времени гривна будет оставаться сильной, в районе 26 грн/долл., потом начнется ослабевание. И на конец года, если все будет хорошо, если мы будем сотрудничать с МВФ, курс гривны будет где-то в районе 29 грн/долл., плюс-минус. Точно сказать, когда мы побежим и куда побежим, мы не можем, и никто не сможет, но направление примерно такое.

- А парламентские выборы могут как-то повлиять на курс гривны?

- Парламентские выборы не должны влиять на курс гривны. Единственно, существует риск срыва сотрудничества с Международным валютным фондом в этом году. Почему это важно? Потому что если мы получаем деньги от МВФ, мы можем привлекать деньги на внешних рынках и пройти без проблем дефицит бюджета этого года, ведь где-то в декабре у нас возникает дырка, причем это не по внешним выплатам, это по внутренним расходам. Пока что внешняя конъюнктура для нас очень приятная. Инвесторы готовы кредитовать Украину, потому что просто очень хорошее настроение и очень много денег в мире.

- Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что в течение года будет открыт рынок земли. Возможно ли за год подготовиться по всем вопросам, которые были?

- Возможно. На самом деле у нас есть даже полгода, в которые легко можно все сделать. Для запуска рынка земли не хватает одного – закона про оборот рынка сельскохозяйственных земель. Больше ничего не надо.

- Аудит?

- Не нужен никакой аудит. Это все басни. Кадастр практически заполнен, особенно, что касается частных земель. Там, возможно, есть определенные неточности, но они будут урегулированы уже в процессе. Поэтому, если ждать, что все будет готово на 100%, то вы никогда этого не дождетесь. Ничто уже не мешает запустить рынок земли. Просто нет политической воли, пока ее не было, по крайней мере.

Тут вопрос, конечно, как этот рынок запускать, потому что, если открывать только для физических лиц и ограничивать количество гектаров в одни руки, это вообще ничего не даст. Не будет ни притока инвестиций, ни, собственно говоря, нормального рынка земли, потому что если не дать возможность большим компаниям покупать гектары земли, то это будет ни о чем - они все так же будут арендовать, и это будет не рынок, это будет псевдорынок.

Тут важно понимать, что все эти 18 лет мы существенно ограничивали одну категорию – собственников земель, вот этих самых селян. Их было на момент старта моратория семь миллионов, уже миллион человек умерли, так и не воспользовавшись своим правом. Эти шесть миллионов человек получают сейчас минимальные ставки по аренде, потому что стоимость земли занижена. И сколько они будут получать денег, напрямую зависит от того, какая же будет стоимость земли, а она зависит от тех ограничений, которые мы накладываем на рынок. Если это физлица, никаких особых изменений не будет, если это еще юрлица, цена вырастет, и можно предполагать, что в течение 3-5 лет она выйдет на уровень где-то 3-5 тысяч долларов за гектар. Если мы пускаем иностранцев, то вполне возможно, что в течение тех же пяти лет мы достигнем уровня Польши, где десять тысяч долларов за гектар.

- А как должны быть прописаны условия для инвесторов? Потому что украинцев очень пугали, что придут китайцы и скупят всю землю.

- Это миф про китайцев. В России открыли рынок земли – к ним китайцы не пришли. Нет этих мифических китайцев. Главное – ограничить собственность в одних руках. Ключевое – вы должны ограничить концентрацию на уровне района, чтобы не было монополиста, потому что монополия – это плохо. На уровне района вы говорите: не больше такого-то процента земель в одни руки, на уровне области - не больше такого-то количества земель в одни руки, и на фоне страны - не больше определенного количества земель в одни руки. Вот это вас обезопасит от какой-то монополизации и китайцев.

На самом деле, чтобы китайцы пришли и все скупили, надо, чтобы кто-то все продал. Сейчас по опросам 5-10% селян хотят продать свои земельные паи. Большая часть не будет продавать землю. Они просто будут выигрывать за счет роста арендных ставок, а эти 5-10% - продадут. Поэтому все эти страшилки создавали популисты для того, чтобы сдержать введение рынка земли, потому что там есть коррупционная рента на государственной земле, потому что агрохолдингам выгодно, и вот они выдумывают страшилки, чтобы пугать людей.

- Кто должен работать с людьми, чтобы им объяснить, чтобы повысить их грамотность?

- Власть должна работать. В чем прелесть господина Зеленского – он может продать населению любую реформу. Население его любит. Пусть рассказывает, что рынок земли – это хорошо, что китайцы – это миф, рассказывает, какие преимущества получит украинская экономика, какие миллиарды долларов зайдут, когда этот рынок земли будет запущен. Это все в его руках. Пока у него такая сумасшедшая популярность, пока у его политической силы рейтинг 50%, он просто обязан это делать, потому что этот рейтинг надо использовать на что-то позитивное.

- Как уменьшить цену на газ. Кто может решить вопрос о ценообразовании?

- Никто не может решить этот вопрос с ценообразованием, и никто не должен его решать. Тарифы должны быть рыночными. Вот сейчас у нас рыночные цены на газ. Все прекрасно, не трогайте. Мы должны добиться, чтобы никакие украинские чиновники не влияли на формирование цен. Где есть влияние чиновников, там есть коррупция.

Господин Зеленский не обещал снизить тарифы, но он манипулировал и создал иллюзию, что он обещал это, и люди подумали, что этот хороший парень точно снизит тарифы. В этом он виноват – он обманул, не обманывая. Но это хорошо, что они не трогают тарифы, они и не должны их трогать.

- А что делать с огромной задолженностью населения?

- Опять же, это миф про огромную задолженность населения. Это задолженность не населения, это задолженность облгазов и других юридических лиц, которые принадлежат в основном украинским олигархам. У НАК "Нафтогаза" есть обязательства – поставлять газ теплокоммунэнерго, а у тех есть обязательства платить "Нафтогазу". Сейчас НАК - крупнейший плательщик в бюджет, крупнейший плательщик налогов. 15% бюджета формирует "Нафтогаз". Если бы там был какой-то долг, который откуда-то возникает и мешает жить, то это бы давало о себе знать. Этот долг, действительно, есть отдельной частью, и это генерируется украинскими олигархами во многом из-за того, что они завышают определенные вещи, то есть "рисуют" цену, и это надо решать именно с этими олигархами.

- А вот в мае была ситуация, когда на европейских хабах цена на газ была гораздо ниже, а Украина все равно платила гораздо выше…

- Цена сейчас постепенно снижается. На самом деле, цена на европейских биржах всегда была гораздо выше, чем мы платили, а сейчас так получилось, что у нас поднялась, а там цена сильно опустилась. Сейчас, насколько я понимаю, Кабмин и "Нафтогаз" урегулировали этот вопрос по очень сложной формуле. Пока рынок низкий, а цена там продолжает снижаться, люди будут постепенно платить все меньше и меньше.

- Политика субсидий должна сохраняться?

- Конечно. Субсидии – это важно. Фишка субсидий – это адресная помощь. Когда у вас газ дешевый, вы платите всем, считайте, помогаете и бедным, и богатым. Украина - бедная страна. Почему мы должны помогать богатым в бедной стране? Это очень нелогично. Сейчас через субсидии большая часть населения, но не сто процентов, как раньше, получает помощь от государства. В основном - это пенсионеры. Это адресная помощь тем, кто нуждается. Это очень логично и очень правильно.

Сергей Фурса: " На самом деле, цена на европейских биржах всегда была гораздо выше, чем мы платили" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Барышевский райсуд Киевской области приостановил лицензию на осуществление пассажирских перевозок украинской авиакомпании SkyUp Airlines. Ваша позиция касательно таких действий? И при чем здесь Коломойский?

- За два дня суд в каком-то селе в Киевской области вынес два решения, которые вообще не входят в его компетенцию, которые абсолютно неправосудны и безумны. Что объединяет эти два решения? Они выгодны одному человеку – Игорю Коломойскому. Первое решение бьет по конкуренту МАУ, заход которого существенно обвалит цены на билеты в Украине. Просто как пример: год назад билеты в Ниццу стоили 500 долларов, сейчас они стоят 200 долларов, просто потому, что SkyUp открыл рейс в том же направлении. Соответственно, МАУ вдруг оказывается убыточной, потому что она умеет работать только как монополист, она не умеет работать по-другому. Понятно, что лоукостеры – это проблема для МАУ, а, значит, проблема и для Коломойского – собственника МАУ.

И тут мы видим решение Барышевского суда. И тут же мы видим параллельно второе решение, на следующий день, этого же суда по Рожковой – зампреду Национального банка, которая является личным врагом Коломойского. Почему она стала личным врагом олигарха? Никто никогда не знал фамилии зампредов НБУ. Но о ней постоянно говорили, в основном на "1+1", потому что она вела проект национализации ПриватБанка. Она сделала там очень хорошую работу, но получила себе врага в лице господина Коломойского. Вот сейчас мы видим продолжение этой работы. Это больше выглядит как мелкая пакость, потому что такое решение никогда не вступит в силу. Я не знаю, зачем это делается, но объединяет эти два решения – господин Коломойский и его способность работать с украинскими судами.

- Создается впечатление, что МАУ на грани банкротства. Это может быть правдой?

- Мы помним ситуацию с "Аэросвитом" - предыдущая авиакомпания господина Коломойского: он сидит на денежных потоках, вытягивает все соки, а потом - хоть трава не расти. Поэтому МАУ закончила прошлый год с огромными убытками, при этом, правда, она платила дивиденды. Если они не научатся работать на конкурентном рынке, когда открытое небо, когда есть лоукостеры, то, действительно, их ждет банкротство.

- Какие у Коломойского интересы в Украине? Чего он хочет добиться – влияния на политику, бизнес отвоевать? С какой целью он вернулся?

- Вернулся он, потому что теперь в любой точке мира за ним придет ФБР, кроме Украины. Поэтому ему можно быть только в Украине - он гражданин этой страны, его не выдадут, и он будет тут сидеть уже до посинения. Его главная цель - защитить свои активы. Потому что после того, как мы, налогоплательщики государства Украина, вложили в ПриватБанк пять миллиардов долларов, спасая этот банк от ликвидации и спасая от коллапса финансовую систему Украины, эти деньги нам кто-то должен компенсировать. Поскольку эта дыра возникла в результате деятельности бывших собственников, которые выводили средства из банка, то это должны быть они. Поэтому суд в Лондоне заморозил активы. Главная цель Коломойского – разморозить свои активы и избавиться от решения лондонского суда. Для этого он должен создать здесь какую-то ситуацию, чтобы заставить Украину отказаться от иска, либо создать ситуацию, когда сам лондонский судья скажет: смотрите, ваши суды говорят, что это незаконно. То есть на данном этапе Коломойский защищает свои активы, но, как известно, аппетит приходит во время еды.