В стране происходит что-то невидимое: почему в последних громких убийствах не все так просто

В пятницу, 27 марта, суд отправил бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару под арест на два месяца по подозрению в умышленном убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого, совершенного в доме экс-чиновника. Инцидент произошел еще 21 февраля. Череда подозрительных убийств, покушений и самоубийств свидетельствует, что представители предыдущей власти в спецслужбах совместно с бандитами продолжают давить на бизнес, политиков и предпринимателей.

О версиях странной смерти одиозного бизнесмена Леонида Вульфа, а также об истории, связанной с бывшим главой МИД Леонидом Кожарой, "Апострофу" рассказал основатель криминальной разведки Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ВАЛЕРИЙ КУР.

Человек из "лихих 90-х"

Леонид Вульф (его тело было обнаружено 25 февраля - голова Вульфа была прострелена, а в руках он держал пистолет-пулемет Scorpion - "Апостроф") – один из условно "подопечных" правоохранительных органов. Это один из представителей "старого мира", лихих 90-х, как их иногда называют.

Он из той эпохи, когда таких людей называли не бизнесменами, а "цеховиками", "теневиками" и кооператорами. Но, с моей точки зрения, Вульф не принадлежал к числу бандитов. Он, скорее, был талантливым авантюристом с одесской ментальностью.

Занимался "комбинациями", создавал финансовые пирамиды, открывал закрытые и полуоткрытые общества на экзотических островах. Он умел делать деньги, умел их терять и был в этом отношении неординарен.

Но в том жестком мире, где царил "беспредел", надо было крутиться и очень сложно было выживать. Мне кажется, что Вульф пришел к концу жизни очень уставшим человеком. Он мне напоминает лондонского изгнанника Бориса Березовского. Они были очень эмоциональными людьми, даже с учётом их криминальной"закалки", которым вместо бизнеса и финансов пришлось сражаться и за бизнес, и за свою жизнь.

Они "попали под каток" не только бандитов, но и государства. Потому Вульф невольно становился членом некоторых группировок, где так или иначе перешагивал границу не только закона, но и "понятий" блатного мира, и у него появлялись враги, и даже очень много врагов. И, честно говоря, я удивляюсь, как ему удалось выжить и дожить до настоящего времени.

Кривой Рог, где жил Вульф, ничем не отличался от Крыма, Донецка, Луганска и других криминогенных регионов Украины.

Преступных группировок или как мы их тогда называли ОПГ, которые жили по своим "понятиям" в этом регионе, было больше 20-ти. Назову только самых "крутых": "Двадцатники", "Гоприничи ", "Корни", "Юхима ", "Шпака", "Бороды", "Крысы", "Хипака"... Но и другие были не "подарок", если "наезжали" на бизнес, или простого человека.

Кривбасс – это мощный, богатый, "тяжелый" край украинской горнорудной и металлургической промышленности, как тогда писали газеты.

Железнодорожный мост в Кривом РогеФото: Getty images

Там "вырастали" не только преступные "авторитеты", но и представители партийно-хозяйственной элиты государства. Местная элита того времени долго не "засиживалась" в регионе, и частенько перебиралась в Киев. Возьмем только одного из представителей местной элиты, которого Кривбасс делегировал в Верховную Раду в расчете, что тот станет министром внутренних дел. Звали его Леонид Б. (Леонид Бородич, - "Апостроф"). Когда из депутатов он очень мощно прорвался на пост первого заместителя главы МВД Юрия Кравченко и стал претендовать на роль лидера, то сразу при "загадочных" обстоятельствах отправился в мир иной, в расцвете творческих и физических сил, в 47 лет.

Вот какая версия, по поводу его гибели существовала в то время в некоторых подразделениях СБУ. Он был заядлым спортсменом-авиапилотом и его "друзья-доброжелатели", хорошо знали об этой "слабости" кандидата в министры.

Однажды он должен был участвовать в показательных выступлениях спортивных самолетов. Накануне, эти "друзья"-командиры нашли повод пригласить его отметить "сто лет русской балалайки". От этого он не имел права отказаться, хотя все знали, что перед вылетом он не употреблял алкоголь. Но в то время уже существовали принципы, если сел за стол с командирами, которые будут пить очень много, у тебя шансов не пить - нет!

В итоге, на утро он, как говорят, был "никакой". И не обязательно, чтобы в самолёте, что-то было "неладно".

Официальная версия - самолёт разбился. А вскоре и от министра тоже избавились - не при "загадочных обстоятельствах",

Ранее он (Кравченко, - "Апостроф"), также перебрался в Киев из соседнего с Кривбассом шахтёрского региона, в поисках лучшей судьбы (по официальной версии следствия, Кравченко дважды выстрелил себе в голову 4 марта 2005 года, - "Апостроф").

Так вот, если даже таких влиятельных людей "переваривала" столица, то что говорить про Вульфа и других.

Со временем те люди, с которыми Вульфу приходилось вести борьбу, "крышевать" или наоборот – самому просить "крыши", оказались в Киеве. Взяли под контроль разные серьезные направления, повесили на Вульфа множество всяких проблем, и ему пришлось, как они говорят, "отваливать" – отходить от дел. На него, как и на 90% бизнесменов, было столько "компры", что его можно было сажать на длительные сроки. Но мы понимали, что реально он никогда не был "круче" тех бандитов, которые "наезжали" или "крышевали" его.

Киев, 1993 годФото: Getty images

Среди тех, кто перебрался в Киев после "отсидки", был некий "Вольдемар" (Владислав "Великодный", - "Апостроф") – бывший лидер "Двадцатников". Он очень лихо установил контакт с партией власти – на тот момент это были донецкие ребята - и стал богатейшим человеком. Правоохранителям он заявлял, что снова "сидеть" не намерен и криминалом заниматься не будет, потому что проще добывать деньги законными методами. Благодаря хитрым комбинациям, он провел рейдерский захват крупного отельного бизнеса – "Русь", "Лыбидь", а также подмял под себя игорный бизнес, стал практически серым кардиналом в этих бизнес-группах. Но в 2016 году безграмотно не поделился – к счастью, его не убили, а отправили в места "не столь отдалённые".

О версиях убийства Леонида Вульфа

У Вульфа было столько проблем, что за ним могли прийти в любое время как представители государства, так и бандиты.

Учитывая, что в системе спецслужб тоже есть "оборотни" в погонах, я не исключаю криминального характера этой гибели.

Но я также не исключаю и доведения до самоубийства.

Третья моя версия – это самоубийство. Человек находился в очень тяжелом психологическом состоянии. Предполагаю, что он "дошел до точки", когда весь мир показался очень темным. У него не так давно украли 200 тыс. долларов. Я не думаю, что это для него такая уж большая сумма – просто само по себе оскорбление, нанесение морального удара сыграло роль. В свое время, вместе с пистолетом-пулемётом Uzi, автоматический пистолет Skorpion был очень удобным видом оружия для киллеров и группировок. Он очень компактный и очень мощный для поражения цели. Но зачем же брать оружие такой мощности для того, чтобы наложить на себя руки – это первое, что меня смущает. И второе – почему только один патрон?

Также надо понимать, что когда Вульф захотел стать солидным и респектабельным гражданином,он превратился в того, за кем кто-то так или иначе приходит, потому что есть "должок", и не только перед бандитами.

Есть такое понятие, как "синдром слуги" или "синдром водителя".

В моей практике, было много случаев, когда неизвестные преступники каким-то образом попадали в дом бизнесмена, который никогда бы не открыл дверь незнакомцу, и убивали всех членов семьи жестоким способом, включая малолетних детей и стариков. Последним - самого бизнесмена. Мы понимали - всех жестоко пытали.

Искали крутых бандитов, а потом выяснялось, что виновником был водитель, который посчитал, что ему хозяин должен. Потому что этот "слуга" видел очень большие "бабки", и многое другое, что было тайной для всех. И как он потом объяснял следствию, хозяин-подлец, обязан ему жизнью. И слуга хотел только взять деньги,"причитающиеся" ему, но жертва была не согласна. Пришлось взять жизнь, а остальных "убрать", как свидетелей.

Фото: Getty images

А вот, для примера, ещё одна версия очень загадочного самоубийства 2000-х, которую я слышал от очень высокопоставленных генералов из окружения самого "самоубийцы".

Поясняю, что в советские времена, в азиатских республиках СССР "слугами" в обиходе называли сотрудников, в том числе и правоохранительных органов, которые работали "при начальниках", как адъютанты в армии. Они, эти "слуги", не имея никаких профессиональных навыков, как правило, обладали "главным достоинством" для начальника - преданностью. Делали всю "грязную" работу. Правда, и "чистую" тоже - обеспечивали "предметами" сексуального характера, в зависимости от наклонностей "хозяина". В первую очередь, собирали "дань", которую в наше время называют "откатами", взятками, "долями в бизнесе". Нередко приходилось заниматься и натуральным криминалом, вплоть до убийств. И, куда переходил работать начальник, туда шел и "слуга". Это начиналось с азиатских республик, а после развала СССР стало использоваться и в других бывших республиках союза, и в том числе в Украине.

Так вот, в гараж, где нашли тело министра внутренних дел Кравченко, по заявлению нескольких спецслужб, следивших за каждым его шагом, "вхож" был только слуга. Убитого похоронили. Исчезли активы, исчез и слуга.

МВД, СБУ и прокуратура в "один голос" согласились, что Кравченко сам выпустил себе в голову две пули из пистолета. Но ничего не было сказано о "личных сбережениях", которые исчезли. После этого его семья богатой не стала.

А вскоре "слуга" появился, при очень больших званиях и при больших должностях, очень богатым чиновником, именно у той верхушки власти, которая и "обложила" тогда министра агентами, спецслужбами,"прослушками", "подглядками" и т.п., желая его посадить в тюрьму. В итоге, по официальной версии, министр"наложил на себя руки", а слуга жив и по сей день.

Поэтому предсмертная записка Вульфа должна расследоваться. Возможно, она докажет, что убийство связано с этим "синдромом слуги". (В записке, написанной якобы рукой Вульфа, говорится о том, что причиной смерти стало ограбление квартиры бизнесмена и обвинения в его инсценировке: "Последние два года я очень болел, деньги берег на случай смерти. После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я попал в больницу. Меня обвиняют, что я сам ограбил свою квартиру и выдал красивую инсценировку", - "Апостроф")

Когда-то Вульф вместе с Вадимом Шульманом (является противником Игоря Коломойского и подавал против него запрос в ФБР, - "Апостроф") сражались с неким "теневиком" Б., который в Киеве "внаглую" забирал телеканалы, нефтеперевалки, и многое другое. Поэтому, мы должны понимать, что Вульф "нажил", очень много врагов, которые, если и не были причастны к гибели, то могли бы оказывать давление на следствие в своих интересах, а не интересах самого погибшего, хотя какие у него сейчас могут быть интересы? Интересы есть у общества, которому не безразличен "беспредел".

Я исключаю возможность того, что Вульфа могли "убрать" по заказу нынешней власти. У сегодняшней неопытной власти нет ни опыта, ни желания, ни возможности заниматься политическими разборками.

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Сам Вульф никогда не был "демократом", он был больше ретроградом, обладал классическим "совковым" мышлением, дружил с людьми, которые сейчас называют себя "демократической оппозицией" и "восседают" в парламенте.

Об убийстве экс-главы правления "Интера" в доме бывшего главы МИД Леонида Кожары

Убийство одного человека – это просто одиночное преступление. Если убили двоих – это уже система, и правоохранителям надо быть очень внимательными и искать "причинно-следственную связь".

Потому смерть бизнесмена (Сергея Старицкого, - "Апостроф") в доме бывшего министра иностранных дел (Леонида Кожары, - "Апостроф"), убийство Вульфа и покушение на убийство Игоря Сало (глава фармацевтической компании, в ноябре прошлого года мотоциклист бросил взрывчатку на крышу его бронированного автомобиля Mercedes, - "Апостроф") да и многие другие заказные убийства, совершенные после 2014 года, говорят мне о том, что в стране происходит нечто невидимое.

Интересное совпадение: Сало жил в районе Софиевской Борщаговки, да и Старицкий погиб в том же районе. Создаётся впечатление, что кто-то в спецслужбах совместно с "криминальным миром", продолжает, оказывать влияние на бизнес, власть и предпринимательство.

Что касается убийства в доме Леонида Кожары, то я не поверю ни в одну версию, пока не увижу доказательства от структур, которым я могу поверить. Лично у меня складывается впечатление, что даже если это "бытовуха", произошедшая случайно, то она тянет на уголовное наказание – это преступная небрежность, или что-то другое, но преступное.

Как бывший представитель спецслужб, я не верю в простоту. Я считаю, что следствию нужно искать реальный мотив, который мог юы "подтолкнуть" человека "наложить на себя руки" таким "замысловатым", многоходовым способом.

Если это было самоубийство Сергея Старицкого, как утверждает хозяин дома, то каков тогда мотив совершать его в чужом доме, из чужого оружия? Чтобы "причинить ущерб" хозяевам дома? Версия о заранее подготовленном самоубийстве в чужом доме, из чужого оружия - очень маловероятна!

Я знаю, что в МВД есть специалисты, которые сразу определят, мог ли он сам себя застрелить.

Например, на коже возле раны, на одежде должны остаться следы химико-физического характера от сгорания пороха и других веществ – особенно с близкого расстояния. Эксперты могут очень легко определить расстояние, с которого произведён выстрел, и на какое расстояние Сергей Старицкий мог вытянуть руку, чтобы себя убить и многое, многое другое. Одним словом, по Станиславскому - "не верю".

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В МВД есть сегодня специалисты, которые могут расследовать подобные дела. Но их сейфы настолько забиты другими делами, что им просто вздохнуть некогда. К тому же их задавили политиканством. Они думают больше, как угодить политикам, а не о работе. Люди продолжают не доверять правоохранителям и после 2014 года.

Они считают, что плодами Революции Достоинства, словно по классике, воспользовались проходимцы и авантюристы, которые на деле оказались ничуть не лучше "семьи" Януковича.

Быстро собрали остатки регионалов. "Затащили" их в Верховную Раду и "пакетом" заставили проголосовать за все, что им было нужно. Вероятнее всего, даже не покупали их "голоса", а просто запугали.

А потом пошла серия непонятных самоубийств. Например, Михаил Чечетов, - он был, по сути, никто с точки зрения бандитских понятий. Просто один из инструментиков, представитель старой советской партийной номенклатуры.

Возможно, он стал не нужным. Или мог "расколоться". Когда не хочется отдавать долги, проще освободиться от человека.

Сейчас наблюдается примерно то же самое. Но если после Майдана власть оставалась такой же, как и при Януковиче и использовала в борьбе с противниками любые "запрещённые" способы - спецслужбы, преступный мир, то я не думаю, что кто-то из сегодняшней молодой команды гаранта Конституции подобным занимается.

Конечно, "на верхушке власти" ещё остались "силы", которые "играют по-старому, без правил", стараясь заставить молодую поросль действовать по старым принципам. Но их время уходит, они становятся "прозрачными" для общества. Да, и захочет ли молодая "поросль" терпеть "старых беспредельщиков" у власти.

Моё мнение: нужны решительные действия со стороны молодой команды Президента. Нужно освобождаться от всего старого, тем более преступного и тогда к власти появится доверие.

В общем, вот вам только несколько реальных историй из прошлого.

Это участь всех, кто живёт по принципам несправедливости.