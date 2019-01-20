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​На Закарпатье мужчина случайно выстрелил себе в голову и умер

воскресенье, 20 января 2019, 17:02

В селе Шишловцы Ужгородского района Закарпатской области мужчина по неосторожности выстрелил себе в голову, и от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщают местные СМИ.

Пострадавший был госпитализирован в Закарпатскую областную клиническую больницу с огнестрельным ранением головы. Известно, что ранение оказалось несовместимым с жизнью, и он умер в приемном отделении.

По словам родных, погибший мастерил различные самострелы и пиротехнические изделия, что, вероятно, и стало причиной смертельного ранения.

На данный момент правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают причину трагедии.

Как сообщал "Апостроф", водитель "Волги", который в селе Боково Любашевского района Одесской области совершил наезд на двух девочек в 13 и 15 лет, свел счеты с жизнью.

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