Драма в Харькове и достижение "Баварии": все результаты Лиги чемпионов 11 декабря

11 ноября состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которых определились все участники стадии плей-офф турнира.

Приводим вашему вниманию все результаты дня.

Группа A

Фавориты группы одержали уверенные победы: "Реал" обыграл "Брюгге", а "Пари Сен-Жермен" разгромил "Галатасарай".

Брюгге - Реал - 1:3

Голы: Ванакен, 55 - Родриго, 53; Винисиус Жуниор, 64; Модрич, 90+1.

ПСЖ - Галатасарай - 5:0

Голы: Икарди, 33; Сарабия, 35; Неймар, 47; Мбаппе, 63; Кавани, 84.

Положение команд: 1. "ПСЖ" - 16; 2. "Реал" - 11; 3. "Брюгге" - 3; 4. "Галатасарай" - 2.

Группа B

"Бавария", обыграв "Тоттенхэм Хотспур", завершила групповой этап со стопроцентным показателем. В матче аутсайдеров квартета "Олимпиакос" оказался сильнее "Црвены Звезды".

Бавария - Тоттенхэм Хотспур - 3:1

Голы: Коман, 14; Мюллер, 45; Коутиньо, 64 - Сессеньон, 20.

Олимпиакос - Црвена Звезда - 1:0

Гол: Эль-Араби, 87 (с пенальти).

Положение команд: 1. "Бавария" - 18; 2. "Тоттенхэм Хотспур" - 10; 3. "Олимпиакос" - 4; 4. "Црвена Звезда" - 3.

Группа C

"Шахтер" дома в драматичном матче проиграл "Аталанте", а "Манчестер Сити" в гостях разгромил загребское "Динамо".

Шахтер - Аталанта - 0:3

Голы: Кастань, 66; Пашалич, 80; Госенс, 90+5.

Динамо З - Манчестер Сити - 1:4

Голы: Ольмо, 10 - Жезус, 33; Жезус, 50; Жезус, 54; Фоден, 84.

Положение команд: 1. "Манчестер Сити" - 14; 2. "Аталанта" - 7; 3. "Шахтер" - 6; 4. "Динамо" З - 5.

Группа D

"Атлетико" прогнозируемо расправился с "Локомотивом", а "Ювентус" в матче-престижа обыграл "Байер".

Байер - Ювентус - 0:2

Голы: Роналду, 75; Игуаин, 90+2.

Атлетико - Локомотив - 2:0

Голы: Фелиш, 17 (с пенальти); Фелипе, 54.

Положение команд: 1. "Ювентус" - 16; 2. "Атлетико" - 10; 3. "Байер" - 6; 4. "Локомотив" - 3.