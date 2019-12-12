Драма в Харькове и достижение "Баварии": все результаты Лиги чемпионов 11 декабря

11 ноября состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которых определились все участники стадии плей-офф турнира.
Приводим вашему вниманию все результаты дня.
Группа A
Фавориты группы одержали уверенные победы: "Реал" обыграл "Брюгге", а "Пари Сен-Жермен" разгромил "Галатасарай".
Брюгге - Реал - 1:3
Голы: Ванакен, 55 - Родриго, 53; Винисиус Жуниор, 64; Модрич, 90+1.
ПСЖ - Галатасарай - 5:0
Голы: Икарди, 33; Сарабия, 35; Неймар, 47; Мбаппе, 63; Кавани, 84.
Положение команд: 1. "ПСЖ" - 16; 2. "Реал" - 11; 3. "Брюгге" - 3; 4. "Галатасарай" - 2.
Группа B
"Бавария", обыграв "Тоттенхэм Хотспур", завершила групповой этап со стопроцентным показателем. В матче аутсайдеров квартета "Олимпиакос" оказался сильнее "Црвены Звезды".
Бавария - Тоттенхэм Хотспур - 3:1
Голы: Коман, 14; Мюллер, 45; Коутиньо, 64 - Сессеньон, 20.
Олимпиакос - Црвена Звезда - 1:0
Гол: Эль-Араби, 87 (с пенальти).
Положение команд: 1. "Бавария" - 18; 2. "Тоттенхэм Хотспур" - 10; 3. "Олимпиакос" - 4; 4. "Црвена Звезда" - 3.
Группа C
"Шахтер" дома в драматичном матче проиграл "Аталанте", а "Манчестер Сити" в гостях разгромил загребское "Динамо".
Шахтер - Аталанта - 0:3
Голы: Кастань, 66; Пашалич, 80; Госенс, 90+5.
Динамо З - Манчестер Сити - 1:4
Голы: Ольмо, 10 - Жезус, 33; Жезус, 50; Жезус, 54; Фоден, 84.
Положение команд: 1. "Манчестер Сити" - 14; 2. "Аталанта" - 7; 3. "Шахтер" - 6; 4. "Динамо" З - 5.
Группа D
"Атлетико" прогнозируемо расправился с "Локомотивом", а "Ювентус" в матче-престижа обыграл "Байер".
Байер - Ювентус - 0:2
Голы: Роналду, 75; Игуаин, 90+2.
Атлетико - Локомотив - 2:0
Голы: Фелиш, 17 (с пенальти); Фелипе, 54.
Положение команд: 1. "Ювентус" - 16; 2. "Атлетико" - 10; 3. "Байер" - 6; 4. "Локомотив" - 3.