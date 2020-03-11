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Где смотреть онлайн Вольфсбург - Шахтер: расписание трансляций

среда, 11 марта 2020, 23:20
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12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся немецкий "Вольфсбург" и донецкий "Шахтер". Поединок состоится в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена". Смотрите прямую трансляцию игры Вольфсбург - Шахтер на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 3".

Матч пройдет без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Шахтер" начал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. "Горняки" попали в одну группу с "Манчестер Сити" (0:3, 1:1), "Аталантой" (2:1, 0:3) и загребским "Динамо" (2:2, 3:3), заняли третье место и перешли в Лигу Европы. В 1/16 финала "Шахтер" победил "Бенфику" (2:1, 3:3). "Вольфсбург" сразу попал в Лигу Европы. В групповом турнире "волки" встречались с "Александрией" (3:1, 1:0), "Сент-Этьеном" (1:1, 2:1) и "Гентом" (2:2, 1:3). В первом раунде плей-офф немецкий клуб оказался сильнее "Мальме" (2:1, 3:0).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" лишился ключевого игрока перед матчами с "Вольфсбургом".

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