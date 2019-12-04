От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Владимир Зеленский стал главой государства под лозунгами "мира" и завершения "эпохи бедности". Не имея возможности выполнить обещанное, в "команде Зе" решили поиграть в авторитаризм, предлагая ввести некие стандарты для СМИ, дабы общество получало только "правильную" информацию. Рейтинг президента падает, а социальные запросы остаются прежними: прекращение стрельбы на Донбассе, повышение уровня жизни и снижение тарифов. "Апостроф" выяснял, чем Украине грозит популизм и авторитарные замашки власти на фоне завышенных общественных ожиданий.

Мир на Донбассе и тарифы

За последние несколько дней сразу две социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и власти в целом.

Киевский международный институт социологии в ходе отдельного исследования, проведенного 22-25 ноября, выяснил, что за последние три месяца рейтинг президента Зеленского "просел" примерно на 20%. К главе государства в настоящее время положительно относятся 52% респондентов. В сентябре этот показатель составлял 73%, в октябре - 66%.

Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного с 4 по 19 ноября совместно с Киевским международным институтом социологии, около 62% респондентов позитивно оценивают первые шаги Владимира Зеленского на посту президента, а негативно - 24%.

От президента, прежде всего, ожидают прекращения огня на Донбассе (74% респондентов), роста уровня жизни (повышения зарплат и соцвыплат хотят 51% опрошенных), снижения тарифов (37%), наказания чиновников-коррупционеров (35%), отстранения олигархов от политики (28%).

"Запрос мира на Донбассе, с точки зрения основной массы населения, имеет экономическую составляющую. В обществе понимают, что если будет достигнут мир, то будет расти экономика. Мир, как отсутствие обстрелов и убийств, актуален для тех, кто живет на Донбассе. Для всех остальных - это, прежде всего, вопрос уровня жизни", - пояснил в комментарии "Апострофу" политический эксперт Руслан Бортник.

Как отмечают в Фонде "Демократические инициативы", респонденты в основном положительно относятся к президентским решениям и предложениям, которые касаются начала переговоров с российским президентом Владимиром Путиным (положительно - 75%, отрицательно - 15%) и решения по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%).

Граждане негативно воспринимают предложения власти ввести рынок сельхозземель и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%), провести приватизацию крупных государственных предприятий (положительно - 22%, отрицательно - 55%) и легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).

"Сверхпопулизм" команды Зеленского

Большая часть журналистов и политических наблюдателей обратили внимание на падение именно рейтинга Владимира Зеленского, анализируя варианты,как глава государства может сохранить лицо в глазах своего разношерстного электората.

На самом деле,падение президентской популярности - лишь часть проблемы. Судя по опросу фонда "Деминициатив", украинское общество живет иллюзиями легких решений для сложных политических и экономических проблем.

Во многом такая ситуация возникла по вине Владимира Зеленского и его политической команды. Броские лозунги про "просто перестать стрелять" и завершение"эпохи бедности", обещания платить учителям по несколько тысяч евро зарплаты и отменить коммуналку для части населения - лишь небольшая часть обещаний, данных "командой Зе" перед президентскими и парламентскими выборами.

"Команда президента использовала популистскую риторику, но потом, похоже, Владимир Зеленский уверовал в то, что у него все получится, что он все это сможет. С одной стороны, президент изображает доброго царя, критикуя чиновников. С другой стороны, начинают проявляться личные комплексы, когда Владимир Зеленский во время перепалки говорил, что ему уже 42 года и он "не лох". И он пытается преодолеть комплексы и самоутвердиться", - пояснил "Апострофу" профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

Владимиру Зеленскому, дабы выделиться на фоне остальных политиков и удерживать власть, приходится быть просто "сверхпопулистом", отметил в разговоре с "Апострофом" глава Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"В окружении президента есть люди, способные перещеголять даже самых ярких популистов, которые были в новейшей украинской истории. Это видно по тому, что они советуют президенту. Как пример, Владимир Зеленский говорит о "референдуме" по рынку земли, не зная, что у нас нет закона о референдуме", - говорит Виталий Кулик.

Мало того, что в украинском обществе всегда были сильны патерналистские настроения, так Банковая делает все, чтобы им потакать. Владимир Зеленский изображает из себя президента Беларуси Александра Лукашенко. Его парламентские "слуги",балансируя на волне общественных настроений, объявили своей идеологией социал-либерализм.

Теперь основной вопрос заключается в том, какие риски для страны несут популизм и авторитарные замашки новой власти на фоне завышенных ожиданий общества? С учетом вышеизложенного вырисовываются четыре сценария развития событий.

Сценарий 1. Больше громких слов

В соответствии с этим сценарием, власть продолжит функционировать в режиме избирательной кампании, подменяя реальные решения потоками "креатива". Именно это сейчас и происходит.

Офис президента для удержания рейтинга Владимира Зеленского запустил пиар-машину на максимальных оборотах: больше видеороликов, громких лозунгов и перевода стрелок на правительство, парламент или местные власти.

Как только на Банковой сообразили, что падение рейтинга ускорилось, Владимир Зеленский вернулся к предвыборной технологии - записи коротких видеоблогов. Глава государства заверил, что будет общаться с гражданами в таком формате раз в неделю.

Уже на следующий день он нарушил обещание, записав очередное видео, в котором затронул тему зарплат бюджетников.

Владимир Зеленский потребовал от Кабмина как можно скорее решить вопрос с задержками зарплат учителям и медикам. "Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это самые важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно, очень быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", – заявил глава государства.

В следующем видео, подготовленном Банковой, Владимир Зеленский выслушивал от руководства Кабмина и подчиненных варианты снижения тарифов за коммуналку. По содержанию ролика так до конца и не ясно, на чем именно концентрируется Банковая и Кабмин: не допустить роста существующих тарифов или добиться их снижения.

"Просматриваются два варианта, как Банковая будет спасать президентский рейтинг. Первый - добиться подвижек по Донбассу, хотя плата для страны может быть очень большой. Второй - назначить виноватых. В числе претендентов могут быть Кабмин, олигархи и местные власти, которые "саботируют" реформы. Думаю, что начнут именно с руководства на местах", - отметил Виталий Кулик.

Сценарий 2. "Халява" в обмен на суверенитет

Недостаток первого сценария, с точки зрения пиар-интересов Банковой, заключается в том, что видеороликами и назначением "крайних" можно удержать только основной электорат (около 30%) Владимира Зеленского. Тем, кто голосовал не столько "за" кандидата-шоумена, сколько "против" Петра Порошенко, придется показать хоть какой-то экономический результат.

Главный вопрос в такой ситуации: где взять денег? Переговоры с МВФ застопорились из-за вопроса рынка земли и "фактора Коломойского".

Власти уже прощупывают общественное мнение на предмет заключения газового контракта с РФ. Один из аргументов - договор с "Газпромом" может обеспечить снижение цены на газ и, следовательно, возможность снизить тарифы. Такой вывод можно сделать из недавнего заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

"Если мы подпишем договор с "Газпромом", учитывая запасы в украинских и европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторически самых дешевых цен на газ", - уверен министр.

Вместе с тем Алексей Оржель сообщил, что россияне настаивают на заключении пакетного соглашения о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему и возобновлении прямых поставок российского газа, от которых Киев отказался после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

У такого сценария есть два недостатка. Во-первых, "дешевый" российский газ - это геополитическая ловушка. Во-вторых, команда Петра Порошенко, которого Банковая обвиняет в организации протестов против "капитуляции", ожидает именно этого.

Сценарий 3. Между "Венесуэлой" и олигархатом

Офис президента может убедить часть населения, что старая власть добивается "реванша", дабы уйти от ответственности за содеянное, в то время как Владимир Зеленский заботится о нуждах "простого народа".

Проблема в том, что если в небогатой стране строить "социализм" в стиле Зе (за счет "дешевого" газа, например), то есть, риск скатиться на уровень латиноамериканской диктатуры (условная "Венесуэла") с такими "атрибутами", как падение экономики, цензура, политические преследования, стравливание различных социальных групп.

Тем более, что "команда Зе" уже пытается играться в цензуру, придумывая различные "стандарты" для журналистов и предлагая ограничить свободу слова, которой в Украине, по их мнению, слишком много.

"Опасность, что власть может начать заниматься левацкими экспериментами есть. Например, возможные попытки влиять на цены путем государственного регулирования. Для экономики это плохо, но, в отличии от Венесуэлы, у которой была нефть, у нашей власти нет ресурсов, чтобы построить некую левую диктатуру. В нынешней ситуации вижу больше рисков укрепления олигархической системы, когда преференции будут получать отдельные кланы", - отметил в комментарии "Апострофу" Алексей Гарань.

Сценарий 4. Резкий поворот "направо"

Украинские политики, каждый раз перед выборами повышая планку социальных ожиданий, сами же обостряют риски скатывания в социальную анархию на фоне экономических проблем, отмечает Руслан Бортник. В то же время украинцы, протестуя против власти, не идут громить магазины или грабить более состоятельных соотечественников.

"Левая диктатура маловероятна. Вот приход к власти в Украине правых сил на фоне полного поражения команды Зеленского вполне возможен. Правые политические группировки хорошо организованы, у них есть лидеры и понятные программные цели. И тут нужно иметь в виду, что социальная программа наших правых, как правило, социалистическая по своему духу", - отметил Руслан Бортник.

Перечисленные сценарии не являются "изолированными". События могут развиваться параллельно. Офис президента в настоящее время "колеблется" между первым и вторым сценариями.

Скатывание до уровня условной "Венесуэлы" или правый переворот вкупе с реваншем старых элит могут показаться чрезмерно мрачными и нереалистичными. Но учитывая, насколько часто "команда Зе" допускает стратегические ошибки, ни один из вариантов нельзя окончательно сбрасывать со счета.