В Радомышле попрощались с первой жертвой коронавируса в Украине: трагические подробности церемонии

В субботу, 14 марта, в городе Радомышль Житомирской прошли похороны 71-летней женщины, которая умерла от коронавируса.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ" ссылаясь на слова Радомышльского городского головы Владимира Тетерского.

Церемония прощание с пенсионеркой прошла без родственников. Сейчас они находятся в изоляции дома и не смогли участвовать в похоронах. В местной администрации отметили, что близкие с пониманием отнеслись к ситуации.

"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", - сказал Тетерский.

По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Друзей и знакомых умершей не было.

Напомним, коронавирус диагностировали у женщины 1949 года рождения. Она вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове. Ее госпитализировали 12 марта, а симптомы болезни проявились еще 3 марта.

Больная женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 13 марта пенсионерка скончалась в больнице.

В Радомышле Житомирской области еще пять человек обратились к медикам с жалобами на высокую температуру и насморк - они ранее контактировали с больной COVID-19.

В тоже время в городе 13 марта экстренно провели дезинфекцию. В частности, в церкви, которую посещала больная, и на вокзале.

Как сообщал "Апостроф", в Радомышле Житомирской области не работают рынки и не ездит общественный транспорт. Такие меры ввели после того, как в городе зафиксировали случай заражения коронавирусом.