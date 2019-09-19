Сенсация "Динамо", позор "Реала" и разгром "Шахтера": все результаты Лиги чемпионов 18 сентября

В среду, 18 сентября, состоялись восемь матчей 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. Стоит выделить неожиданную победу загребского "Динамо", позорное поражение "Реала" и разгром "Шахтера".

Группа А.

ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания) - 3:0 (2:0)

Голы: Ди Мария (14, 33), Диалло (90)

"Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) - 0:0



Группа В.

"Бавария" Германия – "Црвена Звезда" Сербия - 3:0 (1:0)

Голы: Коман (34), Левандовски (80), Мюллер (90)

"Олимпиакос" Греция – "Тоттенхэм" Англия - 2:2 (1:2)

Голы: Поденсе (44), Вальбуэна (54, с пенальти) - Кейн (26, с пенальти), Лукас Моура (30)

Группа С.

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия - 0:3 (0:2)

Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Габриэл Жезус (76)

"Динамо" Загреб Хорватия – "Аталанта" Италия - 4:0 (3:0)

Голы: Леовац (10), Оршич (31, 42, 68)

Группа D.

"Атлетико" Испания – "Ювентус" Италия - 2:2 (0:0)

Голы: Савич (70), Эррера (90) - Куадрадо (48), Матюиди (64)

"Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия) - 1:2 (1:2)

Голы: Хеведес (25, автогол) - Крыховяк (16), Баринов (37)

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов 17 сентября.