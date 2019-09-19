RU  UA  EN

четверг, 19 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 сентября

01:20
В Днепре мужчина умер во время секса с проституткой: опубликовано фото
00:41
Скрепляет дружбу: в сети показали фото странного школьного туалета в Крыму
00:39
Сенсация "Динамо", позор "Реала" и разгром "Шахтера": все результаты Лиги чемпионов 18 сентября
00:30
Бесхребетная команда: реакция болельщиков на старт Шахтера в Лиге чемпионов
00:16
"Бавария" начала Лигу чемпионов с легкой победы
00:16
Российский клуб удивил в первом туре Лиги чемпионов
00:06
Шахтер - Манчестер Сити: видео голов
00:06
Хорватское "Динамо" устроило грандиозную сенсацию в Лиге чемпионов

18 сентября

23:59
ПСЖ - Реал: видео голов
23:58
В России произошла смертельная стрельба у метро: все подробности, фото и видео
23:58
Лига чемпионов: "Атлетико" и "Ювентус" устроили голевую перестрелку в матче-триллере
23:51
"Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Лиги чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сенсация "Динамо", позор "Реала" и разгром "Шахтера": все результаты Лиги чемпионов 18 сентября

четверг, 19 сентября 2019, 00:39
переглянути новину українською

В среду, 18 сентября, состоялись восемь матчей 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. Стоит выделить неожиданную победу загребского "Динамо", позорное поражение "Реала" и разгром "Шахтера".

Группа А.

ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания) - 3:0 (2:0)
Голы: Ди Мария (14, 33), Диалло (90)

"Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) - 0:0

Группа В.

"Бавария" Германия – "Црвена Звезда" Сербия - 3:0 (1:0)
Голы: Коман (34), Левандовски (80), Мюллер (90)

"Олимпиакос" Греция – "Тоттенхэм" Англия - 2:2 (1:2)
Голы: Поденсе (44), Вальбуэна (54, с пенальти) - Кейн (26, с пенальти), Лукас Моура (30)

Группа С.

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия - 0:3 (0:2)
Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Габриэл Жезус (76)

"Динамо" Загреб Хорватия – "Аталанта" Италия - 4:0 (3:0)
Голы: Леовац (10), Оршич (31, 42, 68)

Группа D.

"Атлетико" Испания – "Ювентус" Италия - 2:2 (0:0)
Голы: Савич (70), Эррера (90) - Куадрадо (48), Матюиди (64)

"Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия) - 1:2 (1:2)
Голы: Хеведес (25, автогол) - Крыховяк (16), Баринов (37)

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов 17 сентября.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Манчестер Сити - 0:3 Хроника матча, видео голов

Атлетико - Ювентус - 2:2 Хроника матча, видео голов

ПСЖ - Реал - 3:0 Хроника матча, видео голов

"Шахтер" начинает и... чего ждать от старта "горняков" в Лиге чемпионов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: