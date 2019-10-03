Разгром "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 2 октября

2 октября состоялись восемь матчей 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. Стоит выделить неожиданный разгром "Валенсии" в матче с "Аяксом", тяжелую победу "Барселоны" над "Интером", а также голевую перестрелку в поединке "Ливерпуль" - "Ред Булл Зальцбург".

Группа Е

"Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия) - 0:0



"Ливерпуль" (Англия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 4:3 (3:1)



Голы: Мане (9), Робертсон (25), Салах (36, 69) - Хван Хи Чхан (39), Минамино (56), Холанд (60)

Положение команд: Наполи - 4, Ред Булл Зальцбург, Ливерпуль - 3, Генк - 1.

Группа F

"Славия" (Чехия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 0:2 (0:1)



Голы: Хакими (35, 89)

"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2:1 (0:1)

Голы: Суарес (58, 84) - Мартинес (3)

Положение команд: Боруссия, Барселона - 4, Интер, Славия - 1.

Группа G

"Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба (22), Диаш (70, автогол), Азмун (78) - де Томас (85)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция) - 0:2 (0:1)



Голы: Депай (11), Терье (65)

Положение команд: Зенит, Лион - 4, РБ Лейпциг - 3, Бенфика - 0.

Группа H

"Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:3 (0:2)

Голы: Зиеш (8), Промес (34), ван де Бек (67)

"Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия) - 1:2 (0:1)

Голы: Осимхен (33) - Абрахам (22), Виллиан (78)

Положение команд: Аякс - 6, Челси, Валенсия - 3, Лилль - 0.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов от 1 октября.