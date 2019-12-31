Кто переплюнул Трампа: 19 уроков для всего мира в 2019 году

2019 был богат на события и процессы, поразившие всю планету. Но сами по себе они остаются не более чем новостями в ленте, если не делать надлежащих выводов. Именно поэтому "Апостроф" попытался взглянуть на мир в 2019 в целом, чтобы обозначить 19 главных уроков уходящего года.

Урок 1. 5G - новый стандарт связи и новый рынок для борьбы

Лишь год назад Украина начала запуск сетей мобильной связи по стандарту 4G, а в 2019 мир охватила борьба за рынок многообещающего 5G. И в ход пошли самые суровые средства противостояния - международные санкции и запреты, в частности, противостояние США и китайского техно-гиганта Huawei. И не неудивительно, ведь 5G связь обещает прорыв в скорости соединения мобильной связи, отрывает дорогу к светлому будущему заоблачных технологий, хотя и требует значительно больших затрат ресурсов и оборудования, чем предыдущие поколения. И идти по этой дороге можно с помощью китайского оборудования или американского.

Щедрые китайцы предлагают установку систем 5G связи едва ли не бесплатно, чем поспешили воспользоваться Россия и Беларусь. В тот же время западные страны настороженно относятся к перспективам допуска загребущих китайских рук в свои сети. А некоторые, как США, Канада, Великобритания и Польша, вообще запрещают деятельность Huawei на своей территории. В любом случае, 5G уже выглядит как неизбежное будущее, а Украине и остальному миру придется решить, каким путем до него добираться.

Урок 2. Космос становится все ближе. И все более привлекательным для бизнеса

Новые технологии отрывают пространство к конкурентной борьбе не только на рынке коммуникаций, но и в более "высоких" сферах в прямом смысле этого слова. В 2019 году стало невозможно противоречить, что в мире началась новая "космическая гонка". И в ней, в отличие от противостояния США и СССР на рассвете космической эры, очень важную, если не главную, роль играют частные инициативы. И речь идет не только о знаменитом визионере Илоне Максе, чьим самым громким успехом 2019 стал запуск первой партии спутников системы глобального доступа к Интернету "Starlink". Также к инициативам освоения космоса, в частности, подготовке новых полетов на Луну, присоединился и самый богатый житель нашей планеты Джефф Безос со своим "Amazon". Вместе западные миллиардеры и космические агентства будут противостоять Китаю, который тоже активно продвигается в межпланетную пустоту, и одним из крупнейших его прорывов в 2019 году стала посадка аппарата на темную сторону Луны.

Впрочем, освоения космоса в 2019 году обросло не только мирными инициативами. Одним из главных трендов стала милитаризация космической отрасли, к которой присоединяются все развитые государства. Не удержались даже США, которые к концу года объявили о создании Космических войск. Вот так, мирными и не очень средствами, космическое будущее человечества становится все ближе.

SpaceX Falcon 9 взлетает со станции ВВС Кейп-Канаверал. На борту ракеты 60 спутников StarlinkФото: Getty images

Урок 3. Ничто не вечно, особенно ограничения по разработке баллистических ракет

Мир постепенно теряет влияние договоров и ограничений времен Холодной войны и ее окончания. В 2019 году окончательный крах потерпел Договор об ограничении ракет средней и малой дальности, подписанный еще между США и СССР, условия которого после развала Союза обязались соблюдать и его бывшие республики (в том числе и Украина). Американцы и россияне обвиняют друг друга в его крахе, но именно Россия еще во время формально действующего договора начала разработку нового "оружия судного дня", которое может поставить НАТО на колени - это гиперзвуковые ракеты. И хотя существуют серьезные сомнения в том, что представленные лично Путиным разработки - реальные, а не просто механизм отмывания средств, прекращение режима ограничения ракет средней и малой дальности открывает новый этап в общемировой гонке вооружений.

И подобно гонке космической, сегодня в ней будет значительно больше участников, чем в ХХ веке. Даже такие не слишком технологически развитые страны как Иран активно занимаются разработкой ракетных вооружений. И Украине, которая уже не скована ограничениями договора, предстоит найти ответ на вопрос, стоит ли участвовать в "ракетной гонки вооружений" в качестве полноценного участника.

Урок 4. Над "иранским вопросом" сгущаются тучи

Со времен Исламской революции в Иране в конце 1970-х отношения Тегерана и Вашингтона были, мягко говоря, натянутыми. А с выходом США из "ядерной сделки" с Ираном в 2018 году вообще запахло жареным. Иран возобновил работу над ядерной и ракетной программами, через свои прокси ведет боевые действия в Сирии и Йемене, и именно на Тегеран возлагают вину за атаки на танкеры в Персидском заливе и нефтепроводы в Саудовской Аравии. Штаты в ответ объявили о развертывании 120-тысячного контингента в районе Персидского залива, а мировые СМИ начали говорить о возможности открытой войны США и Ирана.

И хотя худшего не произошло, какого-либо прогресса в патовом противостоянии не наблюдается. Более того, Тегеран продемонстрировал не только внешнюю решительность, но и внутреннюю устойчивость режима, жестоко подавив протестные акции осенью. Таким образом, "иранский вопрос" только обострился и продолжает оставаться одним из крупнейших вызовов безопасности в мире.

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Урок 5. Арабская весна вернулась

В 2011 году по Ближнему Востоку прокатилась волна революций, восстаний и переворотов, которая дестабилизировала практически весь регион, а некоторые страны, вроде Ливии и Сирии, бросила в водоворот гражданских войн, продолжаются до сих пор. В 2019 году регион встретил уже вторую волну "арабской весны". Протесты охватили Ливан, Ирак, Судан, Алжир, Ирак, и даже Иран. Правда, далеко не везде все закончилось хорошо - ценой тысяч жизней протесты в Иране были подавлены, а в Ираке до сих пор льется кровь. Ближний восток остается едва ли не самым проблемным местом на планете. Мир оказался не готов к арабской весне-2019, а потому в 2020 году придется приложить все усилия, чтобы вторая волна региональных политических потрясений не повторила судьбу первой.

Идлиб, Сирия, май 2019 годаФото: Getty images

Урок 6. Революционная Латинская Америка

Не только арабский Восток взвился революциями в 2019 году. Волна нестабильности, популистских электоральных успехов, неудачных попыток государственных переворотов и кровавых протестов захлестнула Латинскую Америку. И хотя в каждой стране события развивались по-своему: в Венесуэле поддерживаемый США и не только лидер оппозиции Хуан Гуайдо не смог обрести поддержку среди силовиков и свергнуть откровенно провальный режим одиозного диктатора Мадуро, в Боливии и Чили протестантам удалось достичь побед, а в Бразилии президент-популист начал "закручивать гайки".

Проблемы региона одинаковые у всех. Десятилетия экономического развития для стран Латинской Америки сменилось годами упадка и стагнации, которым не видно конца и края. И пока общий вектор экономического развития не изменится, социальные противоречия и порожденные ими бунты и революции будут продолжаться. 2019 год не смог принести кардинальных изменений, а следовательно все проблемы перейдут 2020 год.

Урок 7. Белый терроризм

В 2011 году Андерс Брейвик терактами в тихой-мирной Норвегии продемонстрировал всему миру, что "белый терроризм" - это реальность. А 2019 год свидетельствует, что дело Брейвика еще живо. 15 марта в не менее тихой и мирной Новой Зеландии были расстреляны посетители двух мечетей городка Крайчестер. Брентон Таррант, который был исполнителем преступления, прямо подражал и апеллировал к "подвигу" Брейвика и обосновывал свои поступки подобными идеями - борьбой с "мультикультурализмом" и "исламским" нашествием. А через несколько месяцев американец Патрик Крусиус расстрелял 26 посетителей торгового центра в Эль-Пасо и тоже оставил в интернете "ультраправый" и "антимигрантский" манифест. Трагедии Крайчестера и Эль-Пасо свидетельствуют, что Брейвик был не феноменом, но только первой ласточкой порожденного мультикультурализмом и миграцией "белого терроризма". И всему миру следует научиться противостоять такому виду терроризма.

Урок 8. Агрессора могут понять и простить прямо на глазах у его жертвы

Из-за агрессии против Украины в 2014 году Россию лишили членства в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Но прошло несколько лет, и в карманах ПАСЕ стало пусто без регулярных российских взносов. Поэтому, несмотря на то, что российские войска никуда не делись из украинских Крыма и Донбасса и ежедневно продолжали убивать наших граждан, в конце июня 2019 представители Кремля, предварительно пообещав выплатить все пропущенные взносы, вернулись в состав ведущего европейского органа. Как говорится, война-войной, а платежи по расписанию.

Европейцы продемонстрировали Украине и всему миру, что отстаивание принципов международного порядка и права государств на безопасность и суверенитет хороши для деклараций и "озабоченных" заявлений, но никак не могут быть препятствием для дел финансовых. К сожалению, "примирение" России с Европой началось без восстановления мира и территориальной целостности Украины, а у делегации Украины в ПАСЕ не было сил и средств, чтобы остановить этот процесс. Чтобы иметь возможность эффективно защищать национальный суверенитет на международной арене, Украине нужно усвоить этот печальный урок 2019 года, и в дальнейшем давать отпор ползущему российскому наступлению на всех фронтах.

Украинская активистка протестует против возвращения РФ в ПАСЕФото: Getty images

Урок 9. Евроинтеграция вполне может дать заднюю

В 2019 не только Украина получала плохие новости от европейских структур. В этом году стало очевидно, что процессы евроинтеграции на Балканах стали буксовать, если вообще не остановились. Ради перспективы членства в ЕС балканские государства идут на тяжелые шаги - Македонии вообще пришлось через референдум менять название государства - но в ответ ЕС начал затягивать процесс и всячески убирать вопрос Балкан с повестки дня. Такие действия уже начали толкать Сербию в дружеские объятия России, которая и так по уши залезла во внутренние дела государств Балканского региона.

И Украине следует внимательно присмотреться как к проблемам и перипетий евроинтеграции балканских государств, так и деструктивных усилий России в регионе. Ведь все эти процессы и события будут иметь прямое влияние на наше евроатлантическое будущее.

Урок 10. Выйти из Евросоюза еще труднее, чем туда попасть

Эпопея с выходом Британии из Евросоюза, которая началась в 2016 году, уже испортила карьеру не одному британскому премьеру и бросила тень на будущее территориальной целостности Соединенного Королевства. В 2019 году многострадальному Парламенту Великобритании пришлось дважды идти на выборы из-за неспособности принять хоть какое соглашение с ЕС. А возмущенные эгоистичным поведением лондонского политикума, шотландцы, ирландцы и даже до сих пор тихие и спокойные валлийцы все громче заявляют о своем праве на самоопределение в контексте Брексита.

В итоге, только в декабре соглашение Бориса Джонсона, которая является частично переписанным соглашением Терезы Мэй, получило "добро". 2020 год покажет, каким все же будет Брексит. Но у всего мира не осталось сомнений: гораздо легче проголосовать за выход из Евросоюза, чем на самом деле его покинуть.

Урок 11. Не стоит пренебрегать правилами противопожарной безопасности

Лесные пожары в Сибири, Амазонии и не только стали серьезным ударом по "зеленым легким планеты" в 2019 году. Миллионы гектаров зелени, вместе со всеми лесными жителями, превращались в пепел, и человеческих усилий не хватало, чтобы остановить стихию. Более того, когда Бразилия подняла дело спасения Амазонии на мировой уровень, то Москва пожары в Сибири пыталась игнорировать до последнего, пока проблема не достигла катастрофических масштабов. В итоге, за год наша планета потеряла более 7 миллионов гектаров лесов. И с последствиями этих катастроф нам придется иметь дело еще многие годы.

Впрочем, не только леса стали жертвами огня. В апреле весь мир с ужасом наблюдал за тем, как горел архитектурный шедевр - знаменитый Парижский Собор Богоматери. По неосмотрительности Париж едва не потерял одну из своих самых известных визитных карточек. Этот пожар, вместе с лесными катастрофами показал, что не имеет значения - живете вы в проблемной Бразилии, путинской России или процветающей Франции. К противопожарной безопасности следует относиться максимально серьезно.

Пожар в соборе Парижской БогоматериФото: Getty images

Урок 12. Не стоит злить шведских эко-активисток

Грета Турнберг, школьница и борец с экологическими проблемами из Швеции очень быстро стала мировой знаменитостью после своего выступления на ассамблее ООН осенью этого года. Хотя вокруг личности самой Греты, ее принципов и несколько театральной вражды с Дональдом Трампом до сих пор идут активные дискуссии, свою главную задачу эко-активистке, очевидно, удалось выполнить.

Проблемы загрязнения окружающей среды, сохранения природы и в целом спасения нашей планеты от экологической катастрофы привлекли к себе внимание и стали темой дискуссий на всех уровнях - от международного до комментариев в соцсетях. И независимо от того, является ли Грета идейным борцом или только раскрученным пиарным образом, экологические темы благодаря медийным историям с участием Турнберг получили хотя бы часть того внимания, которого заслуживают.

Урок 13. Газ как инструмент "большой политики"

Несмотря на все призывы Греты Турнберг и борцов с загрязнением, пока никто не может подвинуть с вершины энергетического Олимпа ископаемое топливо - нефть и газ, которые остаются очень важными элементами европейской политики. В частности, почти весь 2019 год решалась судьба амбициозного проекта российского газопровода "Северный поток-2" , а также будущее транзита российского газа по украинской трубе. И если достичь каких-то договоренностей с европейцами и украинцами россиянам удалось, то Штаты еще не сказали свое последнее слово.

США не собираются сдавать европейский газовый рынок россиянам без боя, и активно продвигают свой сжиженный газ, а "Северный поток-2" обложили адскими санкциями. И главный итог всей этой газовой борьбы - довольно простой. Несмотря на все перспективы "зеленой энергетики", газ еще долго будет одним из главных энергоресурсов в Европе. А вот российский или американский - вопрос открытый.

Урок 14. Народному Майдану по силам противостоять даже могущественному Китаю

Протесты жителей Гонконга против закона об экстрадиции осужденных на материковый Китай оставались одной из топ-тем мировых СМИ на протяжении почти всего 2019 года. А многострадальный закон стал лишь поводом, и в целом гонконгцы выступают против навязывания китайской политической повестки дня своему демократическому городу. Ведь даже когда закон был официально отменен, протесты не просто не угасли, а были выдвинуты новые требования - а сами протесты разрослись с новой силой. И уже почти год КНР, привыкший силой подавлять любое сопротивление своей политической системе, топчется перед воротами гонконгского Майдана. И это является прекрасным свидетельством тому, что пример, который показала украинская революция Достоинства в 2013-2014 годах, до сих пор остается актуальным. Народный протест в Гонконге противостоит всей мощи авторитарного Китая. И кто знает, не перейдет ли в 2020 году в "демократическое наступление" на материковую КНР.

Демонстранты слушают гимн СШАФото: Getty images

Урок 15. За кражу технологий в США могут сильно "дать по рукам"

Китай давно известен своей чрезмерной "любовью" к беспардонному копированию чужих технологических достижений. Но в 2019 году за эту "любовь" серьезно взялись США. По инициативе президента Дональда Трампа американцы ведут торговую войну с Поднебесной. И под американский удар попал китайский корпоративный гигант Huawei. По обвинению в промышленном шпионаже Huawei весной 2019 года попал под полный запрет в США, лишился доступа к сервисам Google, поставке микросхем от Intel и Qualcomm.

США не остались одинокими в демарше против китайского техно-гиганта - санкции поддержало многие из союзников, в частности Великобритания, Канада и Польша. А всем, кто все же решился в дальнейшем пользоваться китайским коммуникационным оборудованием, американцы передают предупреждение - вся информация, пропущенная через это оборудование, может попасть к китайцам. Но американские предостережения остаются всего лишь оговорками, и ответ на вопрос, стоит ли дешевизна и привлекательность китайских брендов описанных Штатами рисков, каждая страна будет искать по-своему.

Урок 16. В "натовской" семье не без Эрдогана

У коллективного Запада в 2019 году были проблемы не только вокруг Европейского союза. Евроатлантический военный блок НАТО, в этом году праздновавший свое 70-летие, тоже столкнулся с серьезным вызовом. Турция стала проблемным членом альянса из-за своей независимой политики и мечты о статусе региональной сверхдержавы, агрессии в Сирии и "муток" с россиянами.

Дошло до того, что военные союзники Турции начали применять против нее санкции, а Анкара в ответ заявляла о намерениях блокировать принятие натовских планов обороны от агрессии РФ. Трещина между НАТО и Турцией имеет все шансы превратиться в пропасть, которая поставит под угрозу как будущее НАТО, так и безопасность Восточной Европы и Черного моря. Чтобы этого не произошло, Анкаре, Вашингтону и Брюсселю придется учесть опыт 2019 года и хорошенько поработать над проблемой, а не обострять ее.

Урок 17. США тоже могут предавать

Во многом раскол между НАТО и Турцией произошел из-за турецкой военной операции в Северной Сирии. Главной целью этой операции стала курдская автономия, добытая многострадальным народом в войне с ИГИЛ и войсками сирийского диктатора Асада. В этой борьбе курды стали союзниками американцев, и именно американские военные на сирийско-турецкой границе защищали курдов от агрессии Эрдогана. Впрочем, президент США Дональд Трамп, преследуя свое навязчивое желание немедленно вывести свои войска из Сирии, просто-напросто бросил курдов на произвол судьбы. И защищал свое решение аргументами о том, что курды не помогали американцам во время высадки в Нормандии в 1944 году, а потому не могут претендовать на помощь сейчас.

Курды протестуют против ввода турецких войск в Сирию, Рим, ИталияФото: Getty images

Как следствие, оставшись один на один с одной из сильнейших армий региона, курды были вынуждены пойти на сделку с Асадом и его российскими друзьями, потеряв свою автономию. Вера в незыблемость американских гарантий и принципов потерпела серьезный удар, в то время как поддерживаемая россиянами диктатура Асада только укрепила свои позиции. И хотя весь мир сделал какие-то свои выводы с шага Дональда Трампа, самым главным уроком эта ситуация должна стать для самой Америки. Ведь если разбрасываться союзниками направо и налево, то очень скоро можно оказаться в одиночестве.

Урок 18. Допинговые спортивные успехи могут вылезти боком, даже если ты - "большая и страшная" Россия

Успехи на ниве достижений в спорте последних лет, которыми так любят гордиться авторитарные страны, на примере путинской России оказались липой. Не русский дух, не тренированность и не воля к борьбе, а накачка допингом обеспечивали "победы" российскому спорту. И никакое фальсификации на уровне высших государственных учреждений не помогло это скрыть. В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство запретило России участие во всех крупных спортивных соревнованиях на 4 года. Только одних Олимпиад россиянам придется пропустить целых две (а всего это будет третья подряд Олимпиада с "ихтамнетами"). Правда, если чиновникам из РФ запретили даже совать нос на стадионы, то для спортсменов, которые не были замешаны в допинговых схемах, сделали исключение, и в индивидуальном порядке и под нейтральным флагом они смогут участвовать в соревнованиях (как и два года назад в Республике Корея).

Вот так по фальшивому спортивному величию России был нанесен непоправимый удар, а весь мир получил наглядное подтверждение тому, что на международной спортивной арене должно быть место только честной борьбе

Урок 19. Трамп и импичмент - первая серия

Едва ли не самым резонансным политическим событием года по обе стороны Атлантического океана стала инициированная Палатой Представителей Конгресса США процедура импичмента президента Дональда Трампа. Так как в эпицентре этого скандала оказалась Украина, об этом одиозном процессе и всех его перипетиях была списана не одна тонна бумаги. Поэтому подробно вспоминать всю хронологию событий нет смысла. Тем более, что процесс еще не завершен, а выдвинутые Палатой представителей обвинения рассматриваются в Сенате. Впрочем, ни у кого в экспертной среде нет сомнений в том, что Сенат не поддержит обвинения конгрессменов и должность президента останется за Дональдом Трампом. По крайней мере до выборов осенью 2020 года.

Тем не менее, многие выводы из этой истории придется сделать и Трампу, и Конгрессу, и, что самое главное, украинской власти. И главный для Украины вывод - никакие политические выгоды от налаживания контакта с президентом США по "неофициальным" каналам не стоят риска потери двухпартийной поддержки Украины в Соединенных Штатах.