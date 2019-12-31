Кто переплюнул Трампа: 19 уроков для всего мира в 2019 году

2019 был богат на события и процессы, поразившие всю планету. Но сами по себе они остаются не более чем новостями в ленте, если не делать надлежащих выводов. Именно поэтому "Апостроф" попытался взглянуть на мир в 2019 в целом, чтобы обозначить 19 главных уроков уходящего года.
Урок 1. 5G - новый стандарт связи и новый рынок для борьбы
Лишь год назад Украина начала запуск сетей мобильной связи по стандарту 4G, а в 2019 мир охватила борьба за рынок многообещающего 5G. И в ход пошли самые суровые средства противостояния - международные санкции и запреты, в частности, противостояние США и китайского техно-гиганта Huawei. И не неудивительно, ведь 5G связь обещает прорыв в скорости соединения мобильной связи, отрывает дорогу к светлому будущему заоблачных технологий, хотя и требует значительно больших затрат ресурсов и оборудования, чем предыдущие поколения. И идти по этой дороге можно с помощью китайского оборудования или американского.
Щедрые китайцы предлагают установку систем 5G связи едва ли не бесплатно, чем поспешили воспользоваться Россия и Беларусь. В тот же время западные страны настороженно относятся к перспективам допуска загребущих китайских рук в свои сети. А некоторые, как США, Канада, Великобритания и Польша, вообще запрещают деятельность Huawei на своей территории. В любом случае, 5G уже выглядит как неизбежное будущее, а Украине и остальному миру придется решить, каким путем до него добираться.
Урок 2. Космос становится все ближе. И все более привлекательным для бизнеса
Новые технологии отрывают пространство к конкурентной борьбе не только на рынке коммуникаций, но и в более "высоких" сферах в прямом смысле этого слова. В 2019 году стало невозможно противоречить, что в мире началась новая "космическая гонка". И в ней, в отличие от противостояния США и СССР на рассвете космической эры, очень важную, если не главную, роль играют частные инициативы. И речь идет не только о знаменитом визионере Илоне Максе, чьим самым громким успехом 2019 стал запуск первой партии спутников системы глобального доступа к Интернету "Starlink". Также к инициативам освоения космоса, в частности, подготовке новых полетов на Луну, присоединился и самый богатый житель нашей планеты Джефф Безос со своим "Amazon". Вместе западные миллиардеры и космические агентства будут противостоять Китаю, который тоже активно продвигается в межпланетную пустоту, и одним из крупнейших его прорывов в 2019 году стала посадка аппарата на темную сторону Луны.
Впрочем, освоения космоса в 2019 году обросло не только мирными инициативами. Одним из главных трендов стала милитаризация космической отрасли, к которой присоединяются все развитые государства. Не удержались даже США, которые к концу года объявили о создании Космических войск. Вот так, мирными и не очень средствами, космическое будущее человечества становится все ближе.
SpaceX Falcon 9 взлетает со станции ВВС Кейп-Канаверал. На борту ракеты 60 спутников Starlink
Урок 3. Ничто не вечно, особенно ограничения по разработке баллистических ракет
Мир постепенно теряет влияние договоров и ограничений времен Холодной войны и ее окончания. В 2019 году окончательный крах потерпел Договор об ограничении ракет средней и малой дальности, подписанный еще между США и СССР, условия которого после развала Союза обязались соблюдать и его бывшие республики (в том числе и Украина). Американцы и россияне обвиняют друг друга в его крахе, но именно Россия еще во время формально действующего договора начала разработку нового "оружия судного дня", которое может поставить НАТО на колени - это гиперзвуковые ракеты. И хотя существуют серьезные сомнения в том, что представленные лично Путиным разработки - реальные, а не просто механизм отмывания средств, прекращение режима ограничения ракет средней и малой дальности открывает новый этап в общемировой гонке вооружений.
И подобно гонке космической, сегодня в ней будет значительно больше участников, чем в ХХ веке. Даже такие не слишком технологически развитые страны как Иран активно занимаются разработкой ракетных вооружений. И Украине, которая уже не скована ограничениями договора, предстоит найти ответ на вопрос, стоит ли участвовать в "ракетной гонки вооружений" в качестве полноценного участника.
Урок 4. Над "иранским вопросом" сгущаются тучи
Со времен Исламской революции в Иране в конце 1970-х отношения Тегерана и Вашингтона были, мягко говоря, натянутыми. А с выходом США из "ядерной сделки" с Ираном в 2018 году вообще запахло жареным. Иран возобновил работу над ядерной и ракетной программами, через свои прокси ведет боевые действия в Сирии и Йемене, и именно на Тегеран возлагают вину за атаки на танкеры в Персидском заливе и нефтепроводы в Саудовской Аравии. Штаты в ответ объявили о развертывании 120-тысячного контингента в районе Персидского залива, а мировые СМИ начали говорить о возможности открытой войны США и Ирана.
И хотя худшего не произошло, какого-либо прогресса в патовом противостоянии не наблюдается. Более того, Тегеран продемонстрировал не только внешнюю решительность, но и внутреннюю устойчивость режима, жестоко подавив протестные акции осенью. Таким образом, "иранский вопрос" только обострился и продолжает оставаться одним из крупнейших вызовов безопасности в мире.
Урок 5. Арабская весна вернулась
В 2011 году по Ближнему Востоку прокатилась волна революций, восстаний и переворотов, которая дестабилизировала практически весь регион, а некоторые страны, вроде Ливии и Сирии, бросила в водоворот гражданских войн, продолжаются до сих пор. В 2019 году регион встретил уже вторую волну "арабской весны". Протесты охватили Ливан, Ирак, Судан, Алжир, Ирак, и даже Иран. Правда, далеко не везде все закончилось хорошо - ценой тысяч жизней протесты в Иране были подавлены, а в Ираке до сих пор льется кровь. Ближний восток остается едва ли не самым проблемным местом на планете. Мир оказался не готов к арабской весне-2019, а потому в 2020 году придется приложить все усилия, чтобы вторая волна региональных политических потрясений не повторила судьбу первой.
Идлиб, Сирия, май 2019 года
Урок 6. Революционная Латинская Америка
Не только арабский Восток взвился революциями в 2019 году. Волна нестабильности, популистских электоральных успехов, неудачных попыток государственных переворотов и кровавых протестов захлестнула Латинскую Америку. И хотя в каждой стране события развивались по-своему: в Венесуэле поддерживаемый США и не только лидер оппозиции Хуан Гуайдо не смог обрести поддержку среди силовиков и свергнуть откровенно провальный режим одиозного диктатора Мадуро, в Боливии и Чили протестантам удалось достичь побед, а в Бразилии президент-популист начал "закручивать гайки".
Проблемы региона одинаковые у всех. Десятилетия экономического развития для стран Латинской Америки сменилось годами упадка и стагнации, которым не видно конца и края. И пока общий вектор экономического развития не изменится, социальные противоречия и порожденные ими бунты и революции будут продолжаться. 2019 год не смог принести кардинальных изменений, а следовательно все проблемы перейдут 2020 год.
Урок 7. Белый терроризм
В 2011 году Андерс Брейвик терактами в тихой-мирной Норвегии продемонстрировал всему миру, что "белый терроризм" - это реальность. А 2019 год свидетельствует, что дело Брейвика еще живо. 15 марта в не менее тихой и мирной Новой Зеландии были расстреляны посетители двух мечетей городка Крайчестер. Брентон Таррант, который был исполнителем преступления, прямо подражал и апеллировал к "подвигу" Брейвика и обосновывал свои поступки подобными идеями - борьбой с "мультикультурализмом" и "исламским" нашествием. А через несколько месяцев американец Патрик Крусиус расстрелял 26 посетителей торгового центра в Эль-Пасо и тоже оставил в интернете "ультраправый" и "антимигрантский" манифест. Трагедии Крайчестера и Эль-Пасо свидетельствуют, что Брейвик был не феноменом, но только первой ласточкой порожденного мультикультурализмом и миграцией "белого терроризма". И всему миру следует научиться противостоять такому виду терроризма.
Урок 8. Агрессора могут понять и простить прямо на глазах у его жертвы
Из-за агрессии против Украины в 2014 году Россию лишили членства в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Но прошло несколько лет, и в карманах ПАСЕ стало пусто без регулярных российских взносов. Поэтому, несмотря на то, что российские войска никуда не делись из украинских Крыма и Донбасса и ежедневно продолжали убивать наших граждан, в конце июня 2019 представители Кремля, предварительно пообещав выплатить все пропущенные взносы, вернулись в состав ведущего европейского органа. Как говорится, война-войной, а платежи по расписанию.
Европейцы продемонстрировали Украине и всему миру, что отстаивание принципов международного порядка и права государств на безопасность и суверенитет хороши для деклараций и "озабоченных" заявлений, но никак не могут быть препятствием для дел финансовых. К сожалению, "примирение" России с Европой началось без восстановления мира и территориальной целостности Украины, а у делегации Украины в ПАСЕ не было сил и средств, чтобы остановить этот процесс. Чтобы иметь возможность эффективно защищать национальный суверенитет на международной арене, Украине нужно усвоить этот печальный урок 2019 года, и в дальнейшем давать отпор ползущему российскому наступлению на всех фронтах.
Украинская активистка протестует против возвращения РФ в ПАСЕ
Урок 9. Евроинтеграция вполне может дать заднюю
В 2019 не только Украина получала плохие новости от европейских структур. В этом году стало очевидно, что процессы евроинтеграции на Балканах стали буксовать, если вообще не остановились. Ради перспективы членства в ЕС балканские государства идут на тяжелые шаги - Македонии вообще пришлось через референдум менять название государства - но в ответ ЕС начал затягивать процесс и всячески убирать вопрос Балкан с повестки дня. Такие действия уже начали толкать Сербию в дружеские объятия России, которая и так по уши залезла во внутренние дела государств Балканского региона.
И Украине следует внимательно присмотреться как к проблемам и перипетий евроинтеграции балканских государств, так и деструктивных усилий России в регионе. Ведь все эти процессы и события будут иметь прямое влияние на наше евроатлантическое будущее.
Урок 10. Выйти из Евросоюза еще труднее, чем туда попасть
Эпопея с выходом Британии из Евросоюза, которая началась в 2016 году, уже испортила карьеру не одному британскому премьеру и бросила тень на будущее территориальной целостности Соединенного Королевства. В 2019 году многострадальному Парламенту Великобритании пришлось дважды идти на выборы из-за неспособности принять хоть какое соглашение с ЕС. А возмущенные эгоистичным поведением лондонского политикума, шотландцы, ирландцы и даже до сих пор тихие и спокойные валлийцы все громче заявляют о своем праве на самоопределение в контексте Брексита.
В итоге, только в декабре соглашение Бориса Джонсона, которая является частично переписанным соглашением Терезы Мэй, получило "добро". 2020 год покажет, каким все же будет Брексит. Но у всего мира не осталось сомнений: гораздо легче проголосовать за выход из Евросоюза, чем на самом деле его покинуть.
Урок 11. Не стоит пренебрегать правилами противопожарной безопасности
Лесные пожары в Сибири, Амазонии и не только стали серьезным ударом по "зеленым легким планеты" в 2019 году. Миллионы гектаров зелени, вместе со всеми лесными жителями, превращались в пепел, и человеческих усилий не хватало, чтобы остановить стихию. Более того, когда Бразилия подняла дело спасения Амазонии на мировой уровень, то Москва пожары в Сибири пыталась игнорировать до последнего, пока проблема не достигла катастрофических масштабов. В итоге, за год наша планета потеряла более 7 миллионов гектаров лесов. И с последствиями этих катастроф нам придется иметь дело еще многие годы.
Впрочем, не только леса стали жертвами огня. В апреле весь мир с ужасом наблюдал за тем, как горел архитектурный шедевр - знаменитый Парижский Собор Богоматери. По неосмотрительности Париж едва не потерял одну из своих самых известных визитных карточек. Этот пожар, вместе с лесными катастрофами показал, что не имеет значения - живете вы в проблемной Бразилии, путинской России или процветающей Франции. К противопожарной безопасности следует относиться максимально серьезно.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Урок 12. Не стоит злить шведских эко-активисток
Грета Турнберг, школьница и борец с экологическими проблемами из Швеции очень быстро стала мировой знаменитостью после своего выступления на ассамблее ООН осенью этого года. Хотя вокруг личности самой Греты, ее принципов и несколько театральной вражды с Дональдом Трампом до сих пор идут активные дискуссии, свою главную задачу эко-активистке, очевидно, удалось выполнить.
Проблемы загрязнения окружающей среды, сохранения природы и в целом спасения нашей планеты от экологической катастрофы привлекли к себе внимание и стали темой дискуссий на всех уровнях - от международного до комментариев в соцсетях. И независимо от того, является ли Грета идейным борцом или только раскрученным пиарным образом, экологические темы благодаря медийным историям с участием Турнберг получили хотя бы часть того внимания, которого заслуживают.
Урок 13. Газ как инструмент "большой политики"
Несмотря на все призывы Греты Турнберг и борцов с загрязнением, пока никто не может подвинуть с вершины энергетического Олимпа ископаемое топливо - нефть и газ, которые остаются очень важными элементами европейской политики. В частности, почти весь 2019 год решалась судьба амбициозного проекта российского газопровода "Северный поток-2" , а также будущее транзита российского газа по украинской трубе. И если достичь каких-то договоренностей с европейцами и украинцами россиянам удалось, то Штаты еще не сказали свое последнее слово.
США не собираются сдавать европейский газовый рынок россиянам без боя, и активно продвигают свой сжиженный газ, а "Северный поток-2" обложили адскими санкциями. И главный итог всей этой газовой борьбы - довольно простой. Несмотря на все перспективы "зеленой энергетики", газ еще долго будет одним из главных энергоресурсов в Европе. А вот российский или американский - вопрос открытый.
Урок 14. Народному Майдану по силам противостоять даже могущественному Китаю
Протесты жителей Гонконга против закона об экстрадиции осужденных на материковый Китай оставались одной из топ-тем мировых СМИ на протяжении почти всего 2019 года. А многострадальный закон стал лишь поводом, и в целом гонконгцы выступают против навязывания китайской политической повестки дня своему демократическому городу. Ведь даже когда закон был официально отменен, протесты не просто не угасли, а были выдвинуты новые требования - а сами протесты разрослись с новой силой. И уже почти год КНР, привыкший силой подавлять любое сопротивление своей политической системе, топчется перед воротами гонконгского Майдана. И это является прекрасным свидетельством тому, что пример, который показала украинская революция Достоинства в 2013-2014 годах, до сих пор остается актуальным. Народный протест в Гонконге противостоит всей мощи авторитарного Китая. И кто знает, не перейдет ли в 2020 году в "демократическое наступление" на материковую КНР.
Демонстранты слушают гимн США
Урок 15. За кражу технологий в США могут сильно "дать по рукам"
Китай давно известен своей чрезмерной "любовью" к беспардонному копированию чужих технологических достижений. Но в 2019 году за эту "любовь" серьезно взялись США. По инициативе президента Дональда Трампа американцы ведут торговую войну с Поднебесной. И под американский удар попал китайский корпоративный гигант Huawei. По обвинению в промышленном шпионаже Huawei весной 2019 года попал под полный запрет в США, лишился доступа к сервисам Google, поставке микросхем от Intel и Qualcomm.
США не остались одинокими в демарше против китайского техно-гиганта - санкции поддержало многие из союзников, в частности Великобритания, Канада и Польша. А всем, кто все же решился в дальнейшем пользоваться китайским коммуникационным оборудованием, американцы передают предупреждение - вся информация, пропущенная через это оборудование, может попасть к китайцам. Но американские предостережения остаются всего лишь оговорками, и ответ на вопрос, стоит ли дешевизна и привлекательность китайских брендов описанных Штатами рисков, каждая страна будет искать по-своему.
Урок 16. В "натовской" семье не без Эрдогана
У коллективного Запада в 2019 году были проблемы не только вокруг Европейского союза. Евроатлантический военный блок НАТО, в этом году праздновавший свое 70-летие, тоже столкнулся с серьезным вызовом. Турция стала проблемным членом альянса из-за своей независимой политики и мечты о статусе региональной сверхдержавы, агрессии в Сирии и "муток" с россиянами.
Дошло до того, что военные союзники Турции начали применять против нее санкции, а Анкара в ответ заявляла о намерениях блокировать принятие натовских планов обороны от агрессии РФ. Трещина между НАТО и Турцией имеет все шансы превратиться в пропасть, которая поставит под угрозу как будущее НАТО, так и безопасность Восточной Европы и Черного моря. Чтобы этого не произошло, Анкаре, Вашингтону и Брюсселю придется учесть опыт 2019 года и хорошенько поработать над проблемой, а не обострять ее.
Урок 17. США тоже могут предавать
Во многом раскол между НАТО и Турцией произошел из-за турецкой военной операции в Северной Сирии. Главной целью этой операции стала курдская автономия, добытая многострадальным народом в войне с ИГИЛ и войсками сирийского диктатора Асада. В этой борьбе курды стали союзниками американцев, и именно американские военные на сирийско-турецкой границе защищали курдов от агрессии Эрдогана. Впрочем, президент США Дональд Трамп, преследуя свое навязчивое желание немедленно вывести свои войска из Сирии, просто-напросто бросил курдов на произвол судьбы. И защищал свое решение аргументами о том, что курды не помогали американцам во время высадки в Нормандии в 1944 году, а потому не могут претендовать на помощь сейчас.
Курды протестуют против ввода турецких войск в Сирию, Рим, Италия
Как следствие, оставшись один на один с одной из сильнейших армий региона, курды были вынуждены пойти на сделку с Асадом и его российскими друзьями, потеряв свою автономию. Вера в незыблемость американских гарантий и принципов потерпела серьезный удар, в то время как поддерживаемая россиянами диктатура Асада только укрепила свои позиции. И хотя весь мир сделал какие-то свои выводы с шага Дональда Трампа, самым главным уроком эта ситуация должна стать для самой Америки. Ведь если разбрасываться союзниками направо и налево, то очень скоро можно оказаться в одиночестве.
Урок 18. Допинговые спортивные успехи могут вылезти боком, даже если ты - "большая и страшная" Россия
Успехи на ниве достижений в спорте последних лет, которыми так любят гордиться авторитарные страны, на примере путинской России оказались липой. Не русский дух, не тренированность и не воля к борьбе, а накачка допингом обеспечивали "победы" российскому спорту. И никакое фальсификации на уровне высших государственных учреждений не помогло это скрыть. В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство запретило России участие во всех крупных спортивных соревнованиях на 4 года. Только одних Олимпиад россиянам придется пропустить целых две (а всего это будет третья подряд Олимпиада с "ихтамнетами"). Правда, если чиновникам из РФ запретили даже совать нос на стадионы, то для спортсменов, которые не были замешаны в допинговых схемах, сделали исключение, и в индивидуальном порядке и под нейтральным флагом они смогут участвовать в соревнованиях (как и два года назад в Республике Корея).
Вот так по фальшивому спортивному величию России был нанесен непоправимый удар, а весь мир получил наглядное подтверждение тому, что на международной спортивной арене должно быть место только честной борьбе
Урок 19. Трамп и импичмент - первая серия
Едва ли не самым резонансным политическим событием года по обе стороны Атлантического океана стала инициированная Палатой Представителей Конгресса США процедура импичмента президента Дональда Трампа. Так как в эпицентре этого скандала оказалась Украина, об этом одиозном процессе и всех его перипетиях была списана не одна тонна бумаги. Поэтому подробно вспоминать всю хронологию событий нет смысла. Тем более, что процесс еще не завершен, а выдвинутые Палатой представителей обвинения рассматриваются в Сенате. Впрочем, ни у кого в экспертной среде нет сомнений в том, что Сенат не поддержит обвинения конгрессменов и должность президента останется за Дональдом Трампом. По крайней мере до выборов осенью 2020 года.
Тем не менее, многие выводы из этой истории придется сделать и Трампу, и Конгрессу, и, что самое главное, украинской власти. И главный для Украины вывод - никакие политические выгоды от налаживания контакта с президентом США по "неофициальным" каналам не стоят риска потери двухпартийной поддержки Украины в Соединенных Штатах.