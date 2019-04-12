Дебаты Порошенко и Зеленского: онлайн трансляция

Дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и его соперником на выборах Владимиром Зеленским состоятся. 3 апреля шоумен записал видеоролик, в котором выдвинул Порошенко условия для проведения дебатов. Ночью 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". Но это только начало.

Днем 4 апреля спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко готов выполнить условие Зеленского и сдать все необходимые медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Место прохождения медобследования все то же - НСК "Олимпийский". Но у Зеленского заявили, что будут сдавать необходимые анализы в частной лаборатории Eurolab, куда пригласили и Порошенко.

Итак, в пятницу, 5 апреля, кандидаты на президентское кресло сдали анализы в разных местах. Около 7:40 Владимир Зеленский сдал кровь в лаборатории Eurolab, а в 9:15 Порошенко сдал анализы на "Олимийском".

"Апостроф" провел онлайн трансляцию медобследования, а также, собственно, проведет дебаты, которые пройдут то ли в воскресенье, 14 апреля, то ли в пятницу, 19 апреля.

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12 апреля

15:51 Тимошенко призвала кандидатов в президенты соблюдать этику и мораль в ходе дебатов.

12:56 Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала у МВД открыть дело против создателей сериала "Слуга народа" и Владимира Зеленского по факту демонстрации в нем расстрела парламента и похорон президента.

09:14 Свежий материал на нашем сайте - Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария.

07:41 Волосы дыбом от шока: соцсети бурно обсуждают разговор Зеленского с Порошенко в эфире 1+1.

11 апреля

23:22 В прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале1+1 произошел скандал. Порошенко и Зеленский устроили перепалку. Зеленский был не в студии, в дерзкой манере отвечал президенту и в итоге прервал аудиосвязь.

17:51 Представители кандидатов встретились на стадионе "Олимпийский", но так и не смогли договориться о дате дебатов.

09:04 Появилсяролик, на котором грузовик сбивает Зеленского. При этом видео смонтировано на основе настоящего рекламного ролика шоумена.

10 апреля

17:10 Фото- и видеорепортаж о том, как Порошенко второй раз сдавал анализы. Но теперь уже - специалистам VADA.

14:33 Собрали свежую подборку фотожаб с Порошенко и Зеленским.

08:16 У нас вышло эксклюзивное интервью с политтехнологом Сергеем Гайдаем: Зеленский не знает, как завершить войну, но у него есть один ход.

06:47 Интересная инфографика с сильными и слабыми сторонами кандидатов.

9 апреля

13:12Юрист Андрей Богдан, постоянно работающий с бизнесменом Игорем Коломойским, ведет дела в штабе Зеленского.

09:27Народный депутат Олег Барна набросился с кулаками на Святослава Юраша - представителя команды Зеленского.

8 апреля



12:58 У Порошенко же заявили, что готовы к дебатам в любой день. Все становится слишком запутанно.



11:50 Тем временем Зеленский предложил украинцам помочь ему с вопросами на дебатах. Дата дебатов снова 19 апреля. Что скажет Порошенко ...

9:21 В ЦИК жестко высказались о дебатах Зеленского и Порошенко: никакие стадионы в законе не прописаны!

04:27 Тем временем в сети появилось видео жарких политических дебатов в ЮАР. Вот бы нам такое на "Олимпийском"!

7 апреля

20:34 Порошенко назвал дату и время дебатов с Зеленским.

09:37 Eurolab довела сеть до истерики письмом к Порошенко: документ.

06:21 Что значит "две полоски": сеть взорвали новые фотожабы президентской гонки.

6 апреля



13:39 Тем временем Святослав Вакарчук не выдержал и гневно высказался о дебатах и сдаче анализов.



5 апреля



22:22 Также была названа стоимость президентских дебатов на НСК. Из бюджета за это платить не будут.



20:26 Юлия Тимошенко хорошенько подумала, но решила, что судить дебаты - себе дороже.



19:50 Тем временем сеть заполонили фотожабы на схватку Зеленского и Порошенко.



17:30 Зеленский объявил результаты своих анализов на наркотики. В них сразу же нашли интерестности. Пришлось объясняться.

15:33 Анализ крови у Зеленского брал участник украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф-8" Владислав Кирякулов.

15:15 В соцсетях в связи с походом Зеленского и Порошенко на анализы сделали яркую фотожабу с одиозными политиками, а также метко пошутили над спорами между фанатами кандидатов в президенты.



10:48. также перед журналистами выступил директор НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов. Он заявил, что стадион готов провести дебаты, но для этого должно быть принято соответствующее решение. Цену за проведение дебатов он пока не готов назвать, поскольку сначала нужно составить техническое задание. Также он сообщил, что на 19 апреля стадион свободный. "Олимпийский" ждет заявку до 17 апреля. Будут ли зрители - зависит от решения организаторов дебатов

10:05. Первые результаты анализа Порошенко. Отобрали кровь, мочу и волосы. Экспресс-результат: ничего не было найдено. Будут еще более детальное обследование проводить. В течении двух часов будут выданы результаты в письменной форме

09:45. Порошенко на вопросы журналистов не отвечал, но на один, к слову, заданный корреспондентом "Апострофа", ответил: о том, как он оценивает, что Зеленский предложил Тимошенко стать модератором дебатов. Порошенко считает этот шаг кандидата необдуманным

09:40. Порошенко предложил Зеленскому три раунда дебатов, а также рассказал о том, почему согласился на сдачу анализов

09:38. Порошенко уже выступает перед журналистами

09:35. после сдачи крови Порошенко ушел в другой кабинет

09:32. у Порошенко взяли кровь сразу как на правой, так и левой руке - сотрудники сразу троих медучреждений

09:27. президент подписал усе необходимые документы и теперь медицинский сотрудник берет у него кровь на анализы

09:23. Порошенко появился перед журналистами, затем зашел в кабинет для сдачи анализов

09:21. трансляция непосредственно из кабинета, в котором Порошенко будет сдавать анализы

09:17. к журналистам вышли медики. Будет организована прямая трансляция из медицинского кабинета

09:09. прямая трансляция из НСК "Олимпийский"

08:54. на "Олимпийском" также много журналистов. Порошенко еще нет. По словам его представителей, президент будет сдавать анализы при журналистах

08:41. и полное видео, как Зеленский кровь для анализа сдавал и отвечал на вопросы журналистов

08:29. эксклюзивные снимки фотокорреспондента "Апострофа" из лаборатории Eurolab

Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

08:20. отметим, что в Eurolab было около сотни журналистов

08:11. Зеленский объяснил, почему отказался от сдачи тестов на "Олимпийском".

"Через три дня мы получим результат на электронную почту и всем покажем. На "Олимпийском" нет специальной лаборатории. Поэтому очень странное было приглашение... Не просто взяли кровь, просто здесь есть лаборатория", - сказал Зеленский журналистам

08:07. как передает корреспондент "Апострофа", Зеленский анализы уже сдал. Сдавал кровь. Предварительные результаты будут готовы приблизительно через 5 часов. Это скрининг-тест, который покажет прием наркотиков или алкоголя на протяжении от 1 до 3 дней. Более полное исследование будет длиться до 7 дней. Оно покажет прием наркотиков до 4-х месяцев

07:40. как Зеленский прибыл в лабораторию

7:40. Зеленский уже на месте и готов сдавать анализы

07:36. как передает корреспондент "Апострофа", возле лаборатории Eurolab, где медобследование пройдет Зеленский, уже ажиотаж: десятки журналистов, усиленно дежурит полиция

07:35. Порошенко снова обратился к Зеленскому

4 апреля



20:29. Тем временем у Тимошенко заявили, что готовы подумать над предложением Зеленского. Мол, время-то есть ...



20:07. На дебаты уже засобиралась одна из главных пропагандисток Путина.

19:31. Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей президентских дебатов и дал ей 24 часа на размышления